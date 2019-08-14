NBA知名退休名將、TNT評論員「惡漢」巴克利在新球季賽程出爐後表示，看起來七六人將毫無疑問的稱霸東區，至於西區將出現群雄並起的局面，冠軍歸屬可能會有懸念。

經過自由市場的軍備競爭後，東區強權有公鹿、七六人、塞爾提克、籃網，巴克利認為擁有恩比德、班西蒙斯、托必亞斯哈里斯、荷福德的七六人實力最堅強，就連擁有MVP阿提托康波的公鹿隊都打不贏，更別說少了杜蘭特的籃網以及綠衫軍了。

談到西區戰況，巴克利直言新賽季將會非常瘋狂，他不敢輕言預測，尤其是里歐納德到底能打幾場比賽？上賽季他在暴龍缺席了22場，來到競爭更加激烈的西區，他絕對不能休息太多場次。

對於湖人而言，詹姆斯與安東尼戴維斯的健康狀況如何？這是很現實的問題；火箭在獲得韋斯布魯克加盟後將會是一次有趣的考驗；爵士是上述幾支有超強巨星坐鎮球隊外較有看頭的球隊，無法預測究竟哪支球隊能拿到西區冠軍，就讓大家拭目以待吧！

(中時電子報)