美國職棒大聯盟前紐約洋基隊球星A.羅瑞格茲（Alex Rodriguez，簡稱A-Rod）周日到舊金山為一場大聯盟賽事講評，卻發生他停在路邊的租車遭到竊賊破壞，損失價值大約50萬美元（約1588.5萬台幣）的珠寶及電子產品。

A-Rod是為了美國ESP棒球節目「周日夜棒球（Sunday Night Baseball）」講評到舊金山一趟，在當地租車做為代步工具，可惜車子停在路邊時被破壞、貴重物品被盜，ESPN發言人表示：「這是很不幸的情況，我們正和當地警方合作，希望能有進一步了解。」

這起案件發生在舊金山當地時間晚間9點到11點，當時A-Rod和其他ESPN工作人員去吃飯，被偷的物品有珠寶、筆電及相機，當地警方已經把這個案子列為高度優先，A-Rod表示：「我很難過，遺失的物品是具有個人意義以及無可取代的情感價值，稍微開心的是當地警方有找到監視器畫面，會盡力幫忙找回被竊的物品。」

(中時電子報)