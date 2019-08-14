美國媒體《ballacademy》評選出NBA史上十大最佳陣容，詹姆斯是唯一現役球員，「籃球之神」喬丹、「魔術」強生、「石佛」鄧肯與「天勾」賈霸領軍史上第一隊最佳五人。

進入史上第二隊的最佳五人分別是勇士當家球星史提芬柯瑞、已退役的布萊恩、「大鳥」柏德、「郵差」卡爾馬龍與「非洲天王」歐拉朱旺。

第三隊最佳五人有「大O」羅伯生、「閃電俠」韋德、本季轉戰籃網的杜蘭特、諾威茲基以及「俠客」歐尼爾。

第四隊最佳五人是「刺客」艾塞亞湯瑪斯、「戰神」艾佛森、「冰人」厄文、「狼王」賈奈特和「大帥」張伯倫。

第五隊最佳五人是史上助攻王約翰史托頓、韋斯特、皮朋、「惡漢」巴克利與擁有11枚冠軍戒的比爾羅素。

第六隊最佳五人有退役後擔任教練的奇德、火箭一哥哈登、貝勒、海耶斯與「海軍上將」大衛羅賓生。第七隊最佳五人有納許、崔斯勒、渥錫、麥克海爾和摩西馬龍。

第八隊最佳五人有保羅、喬治格文、多米尼克威金斯、「小蟲」羅德曼與尤恩。第九隊最佳五人是「手套」裴頓、雷艾倫、哈夫利切克、鮑伯佩提特以及比爾華頓。第十隊最佳五人有鮑伯庫西、「大嘴」米勒、瑞克貝瑞、安東尼戴維斯與喬治麥肯。

(中時電子報)