國民黨總統初選結果，由高雄市長韓國瑜勝出，但迄今頻頻傳言「換柱2.0」事件將重演。因為，鴻海前董事長郭台銘以及前立法院長王金平都尚未放棄參選。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉提議韓粉一妙招，徹底粉碎「換柱2.0」陰謀。

胡幼偉在臉書挑明指出，很明顯，有人在有計畫地操作、蘊釀所謂「換柱2.0」的氛圍！

胡幼偉說：「昨晚，有位韓粉問我，怎麼辦？」他立即提供一個「很簡單」的辦法。

他說：「從現在開始，所有韓粉養成習慣，只要知道今天晚上6點到10點，家裡所有成員都不在家，那就在出門前，把家裡的市話轉到家中任一成年成員的手機上就好了。（一個市話門號只能轉接到一個手機門號上）」。

胡幼偉表示：「如果所有韓粉都貫徹執行這個動作，當做一種習慣性的作戰行動，老韓的民調數字就會維持在高點，陰謀集團就失去了換掉韓的理由了。」

胡幼偉這方法可讓韓國瑜支持度維持在40%左右，即是國民黨總統初選民調時，韓國瑜所獲得44.805%支持率。屆時，陰謀集團想藉韓民調走低為由，操作「換柱2.0」陰謀將無從下手。對現在仍有人企圖搞「換柱」把戲，網友亦批評表示：「換柱2.0要是真的上演，那國民黨提前領便當了！」、「到這種時候還在搞小動作！！！死性不改，換誰都一樣輸！」。

(中時電子報)