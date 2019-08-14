通靈大師江嘉葉。

71歲金鐘視帝雷洪當年在《夜市人生》使出「爆橘拳」，轟動全台灣，還引發模仿熱潮。他在現實生活中曾擁有1妻5妾，卻因3年前發生財務危機，今年1月參加電視台尾牙自爆已「妻離子散」，只剩一位50歲新歡作伴。只是雷洪昨日受訪被問起感情狀況，又語帶神秘地稱自己桃花劫已過，不願正面回應。

雷洪昔日樂擁6妻妾，大享齊人之福令外界羨慕不已。對此有通靈大師之稱的命理師江嘉葉，就以通靈透視雷洪的五臟六腑，激讚雷洪身體狀況一級棒，對於外界曾質疑雷洪如何收服6妻妾，江嘉葉也不客氣地說出關鍵原因：「他就是有這個福氣，天賦異稟，一夜六次郎！」

另外，江嘉葉更以通靈觀雷洪前世今生，透露雷洪前世是位獵人，體魄強健，常常帶著2隻狼狗上山尋找獵物，再賣給山下野生餐廳，雖然殺生，但常會對所殺獵物辦理簡單的祭祀或儀式，對幼年獵物，若受傷會小心照顧包紮，擁有慈悲心腸，幾年來收容了另外4隻受傷的狗，他待這6隻狗小心照顧，疼愛有加，常常和他們嬉鬧，又提供好的伙食。

主人和飼主的感情深厚，相處融洽，前世的雷洪常對狗狗們說：「你們就像我的家人，真希望下輩子你們能是人，我們大家能如家人般的生活在一起。」狗狗們好像聽得懂他說的話，都猛點頭。老天爺似乎也聽到了他和狗狗們的祈求，這一世居然真的隨他們所願成為一家人，江嘉葉直言雷洪坐享齊人之福，這六人正好就是他上輩子養的6隻忠犬。

江嘉葉還表示，其實雷洪享的福夠多了，而這些都是累世積下的福報，這一世若沒再行善積德積福，就會福盡禍至，以命格來看，雷洪工作運大約還有4年，以後就會漸漸消失在螢光幕前，建議雷洪應該要好好規劃自己的晚年生活，與這第7位、50歲新歡多做公益，多行善。

(中時電子報)