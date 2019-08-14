立委洪慈庸周二下午宣布退出時代力量，黨內開始有人在發難，指責是立委黃國昌要負責。時力立委參選人陳雨凡在臉書痛批，落得這種結果，黃國昌委員必須負起最大的責任。

陳雨凡表示，今天的決策會議仍舊忽視確認黨內方向的重要性，路線與提名策略問題懸而未決，剩下150天就要決戰，時代力量決策委員還是沒有辦法處理這些困境，連最基本的說清楚、講明白都做不到。

陳雨凡指出，時代力量遲遲不決定清楚的戰略路線，不願意回答包括「是否、何時表態支持蔡英文總統？」、「黃國昌委員何時表態參選、不參選汐止區立委？」、「在衝突選區是否、何時與民進黨進行協調？」等三個問題。

陳雨凡更直接點名黃國昌表示，落得這種結果，「黃國昌委員必須負起最大的責任」，正是因為大家都太尊重黃國昌委員，才會一直等待，也一直壞了黨內的民主程序，亂了民主政治的價值。

陳雨凡質疑，不願意正面回答在與民進黨提名衝突的選區，協調整合的原則到底是什麼？只會執意要依靠不分區的票源衝撞，不顧原本經營有成的選區、也不顧現正投入區域立委努力拓展地方基層實力的候選人。

陳雨凡強調，如果所有決策委員要不顧一切、血戰到底，甚至不惜拱手讓出區域立委席次給中國國民黨，就應該直白坦蕩做出該有的決斷，她也會做出應該有的去留決定。

陳雨凡說，也許自己踏進政治領域的資歷還算淺，「可能我不熟悉手段、不熟練算計，但是我了解人民對代議士的信任、基層對團結的企盼，我誠摯希望，時代力量能夠立刻站穩陣腳、不再迴避問題。」

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(中時 )