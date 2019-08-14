繼一名疑似大陸公安混入香港機場抗議群眾當中被發現後，在抗議群眾預備撤離機場時，又有群眾發現一名疑似與香港警方關係密切人士混在抗議者當中。這名男子被抗議群眾從身上搜出幾張證件及印有「我愛警察」Ｔ恤衫，並以束線帶綁住其雙手，關在行李車上，幾名群眾對他圍毆，但很快遭旁人制止。

香港《明報》報導說，在防暴警察的驅趕下準備撤離香港機場的抗議群眾，突然有人指一名身穿記者反光衣的男子是「鬼」（臥底），欲用束線帶綁着他。示威者並在男子的袋中發現一件寫上「我愛警察」的淺藍色T恤。這件衣服在先前維多利亞公園一個支持香港警察的集會上，有一批參加者穿著同款T恤。

報導說，有人懷疑此人假冒記者混在抗議群眾中刺探消息，從機場大廳撤的示威者把該男子包圍起來，並用束線帶綁在行李車上，其間有人對他拳打腳踢，被其他示威者制止，稱「我們不是暴徒」。另外有人在男子的物品中發現往來港澳通行證、一張香港警察的卡片、一張有《環球時報》標誌的卡片、人民幣等。

在該男子被限制行動時，香港立法會議員張超雄和郭家麒到場，張超雄欲保護該男子，但被示威者拉走。隨後在警方驅趕群眾後，該男子亦被護送就醫。

到凌晨接近1點時，部份抗議群眾已撤離機場，仍有不少群眾持續逗留在機場內。

(中時電子報)