警方與關務署在桃園機場攔查到行李箱夾藏大麻企圖走私入境。（胡欣男翻攝）

偽裝咖啡粉的海洛因毒品。（胡欣男翻攝）

刑事局國際科自6月起，分三波執行跨境運毒查緝行動，共查獲第大麻、海洛因共82.5公斤，逮捕運毒交通、貨主等13名毒犯。警方指出，販毒集團透過仲介，找缺錢或行動不便人士當運毒交通，從美國、加拿大、泰國等國走私入境，除攔截運毒者與收貨人，也持續溯源追查幕後毒梟、金主。

刑事局數月前接獲線報，有毒品走私集團吸收、利用社會歷練不足、需錢孔急的青年，甚至殘障弱勢族群，慫恿以招待出國旅遊、賺取不法利益，從事第一線運毒工作。

據調查，販毒集團以出發前要求簽立本票，管控、恩威並施手段指示成員從事跨境運毒，警方專案小組過濾清查可疑運毒嫌犯，分析入出境情形，先於6月1日會同關務署於桃園機場攔檢，於郭姓犯嫌行李箱查獲夾帶大麻37.23公斤。

接著又在本月5及12日，於桃園機場攔檢查獲鄭姓嫌犯夾帶大麻31.11公斤；張、許嫌犯夾帶海洛英14.51公斤。三波緝毒行動共查獲82.5公斤毒品。

專案小組12日凌晨4時許，更在林口執行追捕貨主嫌犯陳姓男子時，為防止歹徒衝撞逃逸，開槍嚇阻，順利制伏歹徒，未造成人員傷亡，全案依違反毒品危害防制條例，移送桃園地方檢察署偵辦，擴大溯源偵辦中。

刑事局說，販毒走私集團利用暑假旅遊旺季，吸收涉世未深青年赴境外運毒入境，依不同走私國家，最重可處死刑、無期徒刑。警方呼籲，天下沒白吃的午餐，切勿因一時貪念而成為販毒集團運毒的工具，毀了自己一生。

(中時 )