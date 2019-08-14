談詩玲即將推出台語新專輯《大阪小雨》，首度挑戰新演歌曲風，一身亮紅日本和服造型，拍攝專輯同名新歌MV，國中時即嘗試和服造型，談詩玲直說初次穿和服，就覺得好可愛，因而愛上收藏，而拍攝MV為求真實，特別商請兩位專業老師花了一小時幫忙穿和服，談詩玲說為了完美呈現和服之美，連手勢都要求正確，單腿更要保持著45度的側彎，MV拍完，立馬鐵腿，而為了保持和服的英姿，談詩玲咬著牙憋尿6小時趕拍MV，談詩玲坦承：撐到最後，雙腿麻木，意識模糊快昏厥，跌跪倒地，嚇壞現場工作人員，真的很抱歉。

提到日本，談詩玲有感而發的說它是自己第二故鄉，因為父親早逝，母親改嫁到日本，原本也要跟著母親定居日本，但當時至正值青春叛逆期，「我選擇在台灣與阿公阿媽一起生活，但多年來我仍經常往返日本探望母親，而和服也是我的最愛」，國中時首次穿上和服，直覺超可愛的，後來長大後，更覺得穿上和服展現的是優雅古典美，記得在17歲時，由母親手中接下的第一套和服，感受到母親的愛，「至今我仍珍藏著，有著傳承的價值，每每看到和服，就會想起在日本的母親，這也是多年來我們母女情感聯繫精神信物。」

(中時 )