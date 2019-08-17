前國民黨立委陳根德文宣海報年輕化。（甘嘉雯翻攝）

民進黨現任立委鄭運鵬的nice鵬鵬創意氣球派對深受歡迎。（甘嘉雯翻攝）

民進黨現任立委鄭運鵬的海報走年輕化，有個人風格。（甘嘉雯翻攝）

桃園市蘆竹、龜山及桃園區13里為第一選區，前國民黨立委陳根德欲捲土重來，同樣對上這次要爭取連任的民進黨鄭運鵬，除基本支持者外，包括蘆竹及龜山坪頂地區、桃園區畫分出來的里都是選民結構較為年輕的區域，爭取年輕族群、外來遷徙居民支持，將左右勝選關鍵。

鄭運鵬指出，過去3次選舉的文宣風格其實差不多，他有文宣背景，大部分會自己決定做法和方向，不過，隨著選民結構的改變，現在選民比較能接受ACG風格的內容，和比較省成本的網路宣傳，這個部分包含製作搞笑版的長輩圖，這反而是年輕同仁的想法和做法。

另外，辦公室有很多同仁都是小家庭的爸媽，他們從自己帶小孩的生活經驗中，發現周末和假日要安排有意義的親子活動實在是個難題，於是集思廣益，nice鵬鵬創意氣球應運而生，鄭運鵬說，本來是配合大樓社區舉辦，因為評價不錯，很多里長和發展協會主動邀請協辦，讓辦公室很有成就感。

而陳根德卻認為，年輕化宣傳善用網路資訊傳遞交流值得肯定，但是網紅效應與充斥不實舊聞引用，模糊背離參選初衷，宏觀遠見的建設、務實傾聽地方改善的賡續建設，才能讓4年來的停擺有所進展。

「年輕人的確接收到的是對手主打專屬於年輕化的宣傳，但那也僅止於宣傳，實際的作為是相當空泛的」，陳根德話鋒一轉，市長和立委換黨執政，蘆竹國民運動中心因遷址延宕發包，2億元的中央補助款沒了，林口交流道塞車何時解決？還有捷運棕線何時動工，這些都沒有答案。

鄭運鵬表示，陳前委員是在野黨、挑戰者，立場可以理解，但是身為5屆桃園立委，如果看到聽到都不知和國民黨執政時期的差別，眼界和心胸不夠令人遺憾，面對只有立場、沒有是非的選舉語言，舉再多實證，國民黨也會假裝眼紅看不到。

鄭運鵬指出，桃園的進步有目共睹，滿意度連續3年全國最高，這是從蔡英文總統、鄭文燦市長到各級民代整個團隊合作的成功，更阻絕過去炒地皮包工程的弊，5年來興利除弊同時發生，是桃園市民評價，也是全國共識。

(中時 )