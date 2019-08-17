女裝柯林頓

被控以未成年少女為性奴，並牽線和位高權重友人分享的美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在獄中「上吊自殺」。由於各方認為，他的死因並不單純，美國聯邦調查局（FBI）已經正式展開調查。不過，經解剖驗屍後，紐約市醫檢單位周五宣佈，他的確是死於自殺。

就在眾說紛紜之際，消息傳出，在艾普斯坦家中，出現了美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的女裝畫像。據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名2012年到艾普斯坦曼哈頓豪宅談生意的消息人士透露，當她看到柯林頓的畫像時吃了一驚，而陪同她去的商業夥伴則在屋內到處都是監視錄影機的情況下，大膽拍下照片。畫中柯林頓身穿藍色女裝，露出一邊肩膀，足蹬紅色高跟鞋，一臉挑逗地伸手指著前方。

而繪製這幅畫像的澳洲裔美籍畫家萊恩克蕾德（Petrina Ryan-Kleid）說，這幅畫曾在她紐約藝術學院（New York Academy of Art）的碩士畢業展內展出，但後來在慈善義賣中出售後，她就不知它的下落，完全沒想到最後會出現在艾普斯坦的豪宅內。

畫中柯林頓身上的藍色洋裝，似乎暗示他與前白宮實習生呂茵斯基（Monica Lewinsky）偷情的往事，因為當時她身上所穿的，就是藍色洋裝。

現年72歲的柯林頓和艾普斯坦曾是朋友，也搭過他以開高空性愛趴聞名的「蘿莉塔快捷」（Lolita Express）波音727私人飛機。據1997-2005年的飛行紀錄顯示，這位白宮前主人起碼搭過「蘿莉塔快捷」26次。

此外，柯林頓自己承認，他曾造訪艾普斯坦的曼哈頓豪宅一次，而那意味他很可能看過這幅奇異的女裝畫。儘管他不斷撇清與艾普斯坦的關係，但隨著這幅畫像的出現，卻更凸顯了他們耐人尋味的交情。

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(中時電子報)