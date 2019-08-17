根據中南美洲媒體《Cancha Latina》爆料，目前正在義大利移地訓練的委內瑞拉男籃，由於國家隊不願支付飯店費用，又欠缺醫療設備，更誇張的是還跟總教練杜洛(Fernando Duro)鬧翻，全隊已經決定宣布罷賽，且不再進行任何訓練。

男籃世界盃跟大陸、波蘭、象牙海岸分在預賽A組的委內瑞拉，雖然前往義大利備戰世界盃，卻因付不出居住飯店費用，造成球員可能被飯店限制離開窘境，更離譜的是，這次集訓就連繃帶這種基本醫療器材，國家隊也不願提供。

不過真正造成委內瑞拉男籃隊當前罷賽窘境的主因，在於球員相當不滿杜洛無論在場上或場外的決定，雙方關係已經陷入無可挽回地步，才讓委內瑞拉男籃隊決定採取罷賽且不訓練的消極手段，企圖逼迫委內瑞拉籃協更換新任總教練。

不管這次委內瑞拉男籃隊罷賽行動持續多久，甚至可能影響到他們前往大陸參加世界盃意願，其實同組的象牙海岸也在最近爆發類似事件，如果兩隊最後選擇不打，那麼身為地主的大陸隊，取得預賽前兩名挺進16強複賽機會越來越大。

(中時電子報)