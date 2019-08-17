《ESPN》是否太過看好火箭的「大鬍子」哈登與「忍者龜」韋斯布魯克組合？因為《ESPN》推出模擬新球季各隊勝場數，結果火箭以53.7勝高居聯盟第1，更有99％機率闖進季後賽，排在聯盟第2的竟然不是湖人或快艇，而是金塊！

或因金塊上季表現跌破眾人眼鏡，《ESPN》評估金塊新球季可拿53.3勝，闖進季後賽機率跟火箭同為99％，西區第3的是「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，預估勝場數47.9勝，闖進季後賽機率是90％，卻沒把考辛斯提前報銷算進去。

擁有「雙箭頭」里歐納德、保羅喬治的快艇，預估勝場數是47.8勝，晉級季後賽機率87％，《ESPN》特別提到快艇將跟暴龍上季一樣在季後賽變成更加強大的球隊，預估勝場數只排西區第4，是考慮到里歐納德可能續在例行賽輪休。

排在西區第5到8名球隊依序如下：爵士(預估勝場數46.8、闖進季後賽機率86％)、勇士(預估勝場數46.4、闖進季後賽機率84％)、獨行俠(預估勝場數44、闖進季後賽機率70％)、拓荒者(預估勝場數40.2、闖進季後賽機率35％)。

至於東區排在前3球隊分別是公鹿(預估勝場數50.7、闖進季後賽機率99％)、塞爾提克(預估勝場數47.2、闖進季後賽機率94％)、七六人(預估勝場數46.8、闖進季後賽機率95％)，接下來就等新球季開打，看看《ESPN》是否被打臉！

(中時電子報)