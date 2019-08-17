近來網路群組流傳一個訊息：生吃蔥、香菜會因為當中的蟲卵、黴菌而感染A型肝炎，連美國疾病管制中心都建議不要吃。用詞聳動讓人擔心，但這是真的嗎？

生食容易感染A型肝炎。在台灣，以生食海鮮貝類為主。（圖/pixabay）

生食的確有風險 但受汙染才會導致A型肝炎

在網路上搜尋「CDC」（疾病管制中心）、「green onion」（蔥）、「hepatitis A」（A型肝炎）就能發現這個謠言的來源。起源是2003年美國北卡羅萊納州、田納西州、喬治亞州爆發510起A型肝炎病例，其中3人死亡，是有史以來美國最大宗的A型肝炎大規模感染。

有關當局原本以為是不良的衛生習慣造成的，但調查後發現，是進口自墨西哥的蔥受到病毒汙染，因此美國疾管局建議消費者避免吃生蔥。

如果是真的，那麼吃火鍋，沙茶醬配蔥花、煮湯起鍋後才放入香菜等國人的飲食習慣，可能是一大影響。

吃生蔥的確有風險，但衛生福利部疾病管制署防疫醫師蘇韋如指出，前提是食物要被汙染，「A型肝炎可經由被汙染的食物、糞口或不安全性接觸（口肛直接或間接接觸）而傳染，東南亞、中國、印度、非洲等都是流行區，尤其是衛生條件不佳的地區更是A型肝炎的溫床。」

蘇韋如也說，2016年美國爆發過A型肝炎，原因是進口來自埃及的冷凍草莓受到A型肝炎病毒汙染並送至連鎖店家製成奶昔等飲品，喝到飲品的顧客陸續發生急性A肝的疫情，因此當蔬果被汙染且生食，或烹調、處理食物的人罹患急性A型肝炎，就可能將病毒帶到食物上，再讓健康人吃入而致病。

敦仁診所院長、肝膽腸胃科醫師蕭敦仁指出，吃生菜大多出現的是腹瀉等腸胃炎症狀，在台灣，過去有A型肝炎流行是吃到不乾淨的海鮮，尤其以貝類為主。

台灣不是A型肝炎流行區，但每年都有病例。（圖片來源/鄭佳玲）

台灣不是流行區 但每年都有病例

台灣不是A型肝炎的流行區，蕭敦仁也是從兩位病患身上發現，台灣原來還有A型肝炎，「這兩位病患都是到東南亞和中國出差的人，回來的時候發燒來求診，原本診斷是感冒，但燒了幾天都沒好，後來出現黃疸，抽血才發現GPT指數5000多（正常為40），是猛爆性肝炎，一查才發現是A型肝炎。」這是境外移入病例，後來他去找疾管署資料才發現，台灣一直以來都有本土病例。

「台灣不是A型肝炎流行區，但在2016年本土病例突然暴增到千例，經過調查發現9成以上個案是男性，我們去調查才發現男男間不安全性行為是導致該波A型肝炎疫情的原因，」蘇韋如說。

其他本土病例除非是特殊風險族群間爆發的流行（例如男男性行為），不然都是零星個案或是境外移入；蕭敦仁也認為，台灣公共衛生進步，A型肝炎不大會大規模感染，最近一次就是在1995年新埔工專（今聖約翰科技大學）63名師生感染。

A型肝炎本土與移入病數的比例。（圖片來源/鄭佳玲）

A肝可用疫苗預防 61年次出生後的人更要打

比起B型和C型肝炎，A型肝炎在台灣似乎討論度不高，原因在於它致死率小於千分之一、症狀初期類似感冒且大多會康復，兒童6歲前感染甚至沒有任何症狀，因此很多人幼時得了卻不自知，「但在6歲後感染就會有症狀，」蕭敦仁說。

施打A型肝炎疫苗可以有效預防，避免感染。（圖/pixabay）

而且它是一種急性肝炎，不會造成肝硬化、慢性肝炎、或肝癌；而台灣環境衛生良好、不會大規模流行，「早期台灣農業有的是以糞便施肥， A型肝炎患者的糞便如果當作肥料，農作物也會受到汙染，吃下去就會感染，」蕭敦仁說。

雖然死亡率極低，但「仍有極低風險爆發嚴重的猛爆性肝炎，這是死亡的主要原因」，蘇韋如補充，如果本身有慢性B型、C型肝炎，又感染急性A型肝炎，或感染急性A肝患者的年齡較長、免疫力不佳等因素，發生猛爆性肝炎的風險將增加。

打疫苗就可避免不必要的風險。蕭敦仁指出，40、50年前因為台灣衛生條件較差，許多人可能不知不覺中感染了A型肝炎而有了抗體；但現今因為環境改善加上衛生觀念提升，A型肝炎已經很少爆發，但這也表示現在部分成年人、學生很多是沒有抗體的。

蘇韋如也指出，2018年起A型肝炎疫苗納入幼兒常規接種項目，對象為2017年以後出生且滿周歲的幼兒，但依據過去血清流行病學的調查，民國61年次（1972年）後出生的人，體內有抗體的機率不高，建議自費接種A型肝炎疫苗兩劑。

另外，如果是常出國洽公、旅遊、廚師、醫療人員，或患有血友病、慢性肝病、接受肝移植、藥癮者、男男間性行為者等，也建議施打，「疫苗是最好的預防措施，我的小朋友去國外讀書，國外的學校也要求她施打疫苗，打兩劑就有20年的保護力，很方便，」蕭敦仁補充。

其他的預防方式如準備料理食物前、用餐前、上完廁所後應勤洗手、不生飲生食，食物應徹底煮熟等等，如果出現發燒，全身倦怠不適，食慾不振，嘔吐及腹部不舒服、黃疸等症狀，就應該就醫。

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(中時電子報)