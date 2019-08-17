時間和力氣當然要用在刀口上，有10種運動被認為最燃脂，而且如果能夠「混搭」，效果最好。

大多數研究都同意，以重量訓練搭配健康飲食，可有效燃燒脂肪，如果每週再加上中至高強度的有氧運動，燃脂效果更加乘。

可見減重單靠重訓或有氧運動，效果都不如「混搭」來得好，專家建議這10種燃脂效果最好的運動，其中重訓和有氧都有。有的在戶外鍛練，有的去一趟健身房就能一次滿足，可選擇最適合自己的，搭配出黃金瘦身運動組合。

跑步是最快速也最簡單的燃脂運動之一（圖/pixabay）

1.跑步

跑步是最快速也最簡單的燃脂運動之一，尤其衝刺型的短跑能強化核心肌力，並且在短時間內達到高強度，特別適合沒耐心的人。

慢跑雖然對身體負擔較小，但快速的短跑能挑戰極限，習慣這樣的強度之後，能進一步提高體能。

跳繩能運動到全身，也能鍛練心肺。（圖/pixabay）

2.跳繩

以體重140磅（63公斤）的女性來說，每跳繩30分鐘可燃燒318卡路里。跳繩還能運動全身，包括大腿的股四頭肌、髖部的臀大肌，以及核心肌肉都能得到鍛練。另外提升身體的平衡與協調性，除了減重，對心肺也有幫助。

3.重量訓練

新陳代謝從30歲開始下滑，重訓鍛鍊出的肌肉能加速新陳代謝、燃燒更多脂肪，但好處還不只於此。

重訓能幫助預防骨質疏鬆，曾有研究顯示，不論年輕人或老年人，經過1年左右的重訓，骨骼中礦物質的含量都明顯上升；即使是70歲以上的長者，經長時間的重訓後，骨質密度也有效地增加。

拳擊手、腦並用，還有紓壓效果。(圖/pixabay）

4.拳擊

拳擊能同時鍛練手臂、腰、肩、臀、大腿和小腿，動作的同時大腦也必須跟著思考，是身心一起投入的全身性運動。

拳擊還能訓練身體的協調性與耐力，更有利於未來進行其他運動。另外有助於紓壓、釋放內心憤怒，英國哈利王子就曾靠拳擊走出母親黛安娜王妃過世的情緒低谷。

5.飛輪

如果不喜歡跑步，飛輪是相對低衝擊的替代選擇。只要姿勢正確，可一次鍛練核心、大腿、臀部，同樣屬於全身性的運動。

飛輪主要鍛練的都是身體最大塊、最強健的肌肉，能釋放出荷爾蒙，製造出更多肌肉，效果有點像是重量訓練。

高強度間歇訓練被認為最燃脂、也最能提升新陳代謝的運動之一。（圖/pixabay）

6.高強度間歇訓練

高強度間歇訓練被認為是目前為止最燃脂、也最能提升新陳代謝的運動之一，而且需要的時間非常短，可能只花費10分鐘，網路上還一度盛行只要7分鐘的高強度間歇訓練。

以7分鐘運動為例，每個動作運動時間30秒，中間休息10秒，再換下一個動作，做完12個動作為一個循環。

高強度間歇訓練能增加肌肉量與肌肉中的酵素活性，讓人有更多肌肉去燃燒卡路里，而且燃脂的時間點主要發生在運動結束後。還有研究顯示能燃燒腹部脂肪，有望降低心血管疾病風險。

7.划船機

健身房的划船機能一次鍛練大腿股四頭肌、臀大肌、核心、手臂與背部，同時結合有氧運動與重量訓練，當然是燃脂的首選之一。

尤其很多坐辦公室的上班族，可能長時間在桌前拱著背，划船機也能藉由伸展脊椎、臀部與肩膀來矯正姿勢。

8.滑步機

滑步機也是健身房常見的心肺耐力訓練工具，雖然看起來很輕鬆，但只要調高阻力，就能安全又有效地燃脂。

更曾有研究指出，滑步機提升的心跳速率甚至比跑步機高。只要用對滑步機，不只可以鍛練股四頭肌、大腿後側肌群、臀肌、小腿肌，如果把手握在握把上，還能運動手臂、胸肌及背肌。

9.戰繩（Battling Ropes）

有別於一般有氧運動，戰繩是少數能利用上半身進行的有氧訓練，因此有「健胸神器」之稱。

戰繩必須把繩子甩出波型，乍看像是用手腕、手臂發力，但其實所有力量都來自軀幹，髖關節是主要發動力量的部位。因為動作需要全身肌肉協作，操作戰繩能鍛練身體協調性，是門檻低又能顯著提升心肺功能、肌力與肌耐力的運動。

游泳是相對低衝擊的運動。水增加阻力能鍛練肌肉，還會運動到身體。（圖/pixabay）

10.游泳

最後一個是游泳，如果不喜歡跑步帶來的負荷感，游泳也是相對低衝擊的替代選項。水增加阻力能鍛練肌肉，還會運動到身體幾乎每一部份，同時提高心率、改善心臟健康，加上較不需要承受重量，特別適合關節炎患者。

資料來源：Prevention、Openfit

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(中時電子報)