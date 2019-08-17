車輛行駛中 副駕驚見半裸女M腿開大放送...路人開心拍 00:012019/08/17 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網路瘋傳一段有女子在行駛中的車上下身赤裸雙腿大開向窗外大放送DIY的動作，全被其他行駛中車輛拍下的畫面，引起網友熱議。 有女子在行駛中的車上下身赤裸雙腿大開向窗外大放送DIY的動作。(翻攝自臉書) 畫面中一輛行駛中的車輛，副駕駛躺著一名下半身赤裸的女子大開雙腿向著窗外方向大開，頭部疑似躺在駕駛腿上，左手不斷在私處撥弄相當大膽。畫面疑似由高往下拍攝，疑似是其他行駛中的車輛所拍下。中國報報導，這段精彩視頻被上傳到「馬六甲某交通情報專頁」，但上傳者並沒有著名時間與地點，警方也沒有相關回應。 (中時電子報) #車輛 #赤裸女 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市南屯道路積水 車輛傳泡湯 12:032019/08/12 社會 中市豪雨南屯道路積水 車輛傳泡湯 17:132019/08/12 社會 南市遭雨彈夜襲 灣裡車輛拋錨封路 09:272019/08/13 社會 苗栗火燒車 知名休旅車焦黑一片只剩骨架 09:512019/08/13 社會 岡山女騎士疑似被大水沖走 韓國瑜關心 12:122019/08/13 社會 基隆中元祭放水燈明晚登場 小英將參加徒步遊行 16:152019/08/13 生活 高雄胞姊確診本土登革熱 台南一男子高度疑似需二採 16:072019/08/14 生活 深圳大批武警車輛集結 衛星照片曝光 09:102019/08/15 兩岸 台61線伸港至龍井 8／17封閉施工交管 10:572019/08/15 生活 紅燈機車騎上人行道轉彎 法官：不算闖紅燈 09:432019/08/16 社會 社會熱門新聞 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 曾犯綁架議長、富商頭號槍擊要犯薛球 今病逝 - 社會 台史最大尾鱸鰻蹲牢病故 薛球一生黑案史回顧 - 社會 教育部科長瞞孕妻 約大學助理床戰 - 社會 桃園中新地下道石塊掉落 砸傷女騎士 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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