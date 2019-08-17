網路瘋傳一段有女子在行駛中的車上下身赤裸雙腿大開向窗外大放送DIY的動作，全被其他行駛中車輛拍下的畫面，引起網友熱議。

有女子在行駛中的車上下身赤裸雙腿大開向窗外大放送DIY的動作。(翻攝自臉書)

畫面中一輛行駛中的車輛，副駕駛躺著一名下半身赤裸的女子大開雙腿向著窗外方向大開，頭部疑似躺在駕駛腿上，左手不斷在私處撥弄相當大膽。畫面疑似由高往下拍攝，疑似是其他行駛中的車輛所拍下。中國報報導，這段精彩視頻被上傳到「馬六甲某交通情報專頁」，但上傳者並沒有著名時間與地點，警方也沒有相關回應。

(中時電子報)