座位高視野就好，但也常常看到不該看的東西。一名網友搭客運時，頭往窗外一看，看到隔壁司機拿出手機猛盯，他仔細一看才發現，司機竟然在看謎片，讓他忍不住直說「老司機說的對，買車還是買高一點，視野才會比較好」。
男網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出照片，透過照片可以看到，原PO自己搭乘的客運剛好與另一台客運併排停等紅燈，這時他往隔壁司機座外一看，看到司機拿出手機，猛盯著畫面，看得超專心，但仔細一看，才發現司機播放的不是一般影片，而是貨真價實的18X謎片，讓他忍不住笑了，說「科技始終來自於人性」。
不少網友也大笑，直說：「老司機帶我上車」、「真會利用間」、「跪求加入群組」、「開車時這樣不太好吧...」，還有人分享自己經驗，表示自己當兵開軍用卡車時，因為座位很高，就看到旁邊自小客駕駛看著檳榔西施在DIY，讓他哭笑不得。
文章來源：爆廢公社公開版
(中時電子報)
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