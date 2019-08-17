國家中山科學研究院官方頻道：海劍羚飛彈系統

近日國家中山科學院在台北國際航太暨國防工業展上展出了研發已久的海劍羚飛彈視頻，視頻中除原規劃艦載版之外，還首次呈現車載版規劃。外媒認為，此款源自於天劍飛彈的新型短程防空導彈，將以巡航導彈、反幅射導彈、小型無人機與載人戰機為攔截目標，加強對關鍵軍事設施的保護。

據《動力》(The Drive)報導，台灣的中山科學院在2015年首次公開的海劍羚飛彈防禦系統原是為海軍開發，計劃配備於廣受矚目的新型沱江飛彈驅逐艦與其他現役戰艦上，今年在台北航太防衛展上公布新的視頻中，則更顯示出海劍羚飛彈系統已擴大至車載版本。

2019台北國際航太暨國防工業展中，以天劍飛彈為架構的海劍羚飛彈模型。（圖／陳怡誠攝）

報導指出，海劍羚飛彈概念上與RIM-116滾體飛彈（RAM）類似，是以天劍地對空飛彈為架構的變體，飛彈設計概念源自於AIM-9響尾蛇飛彈，以紅外線與被動雷達整合導引，為輕型、點防禦的艦對空飛彈。系統包括一具發射器，配備12或24枚飛彈和一組前視紅外（FLIR）傳感器，也能利用船艦或陸基雷達的傳感器提供數據協助導引。

報導說，台灣開發海劍羚飛彈主要目的是為防禦中共日益擴大的艦射與空射巡航導彈庫。除此之外，防禦中共巡航導彈還包括驅逐艦上的近防系統，目前使用的是雷神公司的MK-15方陣方陣近迫武器系統（CIWS）。有艦於日益增加的共軍威脅，原以巡航導彈為目標的艦載海劍羚飛彈增加新的平台，也能為地面重要軍事設施提供防護功能。

報導進一步分析，2018年8月台灣購買了陸基方陣近迫防禦系統(Phalanx CIWS)用於防衛空軍的雷達設施，包括設置鋪路爪雷達的樂山雷達站，經該雷達站內裝有AN / FPS-115 PAVE PAWS相控陣預警雷達。這次中山科學院發布的視頻也首次呈現車載版海劍羚飛彈系統，用以防護樂山雷達站免受巡航導彈攻擊。未來可能會將海劍羚與方陣近迫防禦系統結合起來，類似於雷神研發的SeaRAM，用海劍羚飛彈發射器搭配近迫防禦系統的火控裝置，這些改裝未來都可能會獲得來自美國方面的協助。

(中時電子報)