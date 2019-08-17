基隆市長林右昌30年前的帥照被翻出，被網友認為極其神似日星三浦春馬。（翻攝自臉書貓與邪佞的手指）

基隆市長林右昌30年前的帥照被翻出，被網友認為極其神似日星三浦春馬。（翻攝自臉書貓與邪佞的手指）

基隆市長林右昌30年前的帥照被翻出，被網友認為極其神似日星三浦春馬。（翻攝自臉書貓與邪佞的手指）

基隆市長林右昌30年前服役海巡署的帥照被翻出，被網友認為極其神似日星三浦春馬，與如今的福態形成強烈對比。（翻攝自臉書貓與邪佞的手指）

基隆市長林右昌近期現況，應證「歲月不饒人」5字。（張穎齊攝）

可是右昌，我們回不去了！臉書粉專「貓與邪佞的手指」16日深夜PO出基隆市長林右昌30年前的年輕照片，只見林右昌「奶油小生」的年輕帥樣，與日星三浦春馬神似度高達90％，引發網友暴動，許多人因此被圈粉。不過反觀林右昌如今的福態，令網友們大嘆「被政治耽誤的韓系花美男」、「歲月是把殺豬刀！」

臉書粉專「貓與邪佞的手指」PO出林右昌30年前在國立基隆高中就讀以及在海巡署服役的照片，只見林右昌濃眉大眼、身材纖細、打扮時髦，帥氣度絲毫不亞於現今的港日台韓的男星，更有許多網友貼出三浦春馬照片，一致公認是「基隆三浦春馬」，也有人說像韓星李敏鎬、台星王力宏或嚴爵。

「貓與邪佞的手指」PO文指出「這誰？根本韓國歐巴。」並說，林右昌被大尾線民出賣年輕時照片，這臉戰力太強，比美其邁的手指，可以征服宇宙；這年輕時參選如果有網路的話，應該志工數目堪比怡農；如果右昌略消回年少時的身型，要遷戶籍去基隆的人，可能會在戶政單位排個三天三夜，當然現在的氣質還是非常迷人。

此文一出，更吸引到桃園市長鄭文燦也在下方留言說「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」並順便也PO出自己年輕照。立委林靜儀也說「民進黨真的是一個顏質政黨！覺得認真的前輩都…嗯…營養很好」。

「相見不如懷念！」大批網友的讚及留言，如潮水般迅速湧入，紛紛毒舌留言「這真的是同一人嗎？」、「時光到底做了什麼」、「凸顯運動的重要性」、、「基隆食物有那麼好吃嗎」、「還給我左昌來！」、「歲月是把豬飼料！」

(中時 )