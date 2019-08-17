陳揮文談韓國瑜提告。(影片自25:35開始)

韓國瑜競選總部昨晚表示，除了針對名嘴黃光芹、前立委賴坤成不實言論表達強烈抗議，也決定委任律師正式提告，引爆輿論熱議，對此資深媒體人陳揮文稍早也在直播中吐真心話，坦言韓告歸告，但從法律上來說不見得會贏。

陳揮文表示：「從歷年來法院判決來看，政治人物跟有名的人是很吃虧，因為通常來講，所有的判決都會認為說你要容忍他們，因為你是總統、因為你是市長，然後你已經澄清了、你已經開記者會發新聞稿否認，諸如此類…。」

陳揮文坦言若自己可以建議韓國瑜，他會建議告賴坤成，而不會建議他告黃光芹，不是因為黃光芹是他朋友，而是要把政客與媒體人區分開來，但他肯定韓國瑜提告是個態度，雖然不一定能解決問題。

陳揮文稱與黃光芹認識多年，直言韓國瑜一但告下去，黃光芹火力只會更旺，「你看下個禮拜，搞不好明天她就抓狂了，你到時候再來檢驗我講的。」陳揮文認為告人應該有一樣標準，譬如楊秋興、網路上亂罵的1450也該告。

(中時電子報)