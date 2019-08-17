台南市警六分局與市府局處聯合稽查小組臨檢電動遊藝場。（洪榮志翻攝）

暑假起跑1個多月，台南市警六分局與市府工務局、教育局、社會局、勞工局、經發局、都發局、衛生局、消防局及校外會等9個單位組成聯合稽查小組，16日深夜共同執行「青春專案暨聯合稽查」、「擴大臨檢」、「防制危駕」等勤務，加強查察青少年易聚集場所及取締違規店家。

台南市警局長周幼偉16日深夜22時30分專程前往警六分局主持勤前教育，除強調嚴格稽查妨害青少年身心健康場所，防止青少年被害，淨化青少年成長環境，還指示執行臨檢勤務時，警戒人員要保護執勤同仁的安全。

勤教結束後，深夜23時許，警六分局長陳建民率少年隊、保大等支援警力會同市府聯合稽查小組，兵分二路前往轄內網咖、電子遊戲場、KTV、冷飲店及音樂會館等營業場所執行臨檢及稽查，以保護青少年暑假期間的安危。

警方表示，今年青春專案的3大主軸工作，分別為「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」，主要查緝重點為毒品製造、運輸、販賣予少年，及查緝兒少性剝削案件等項目。

此次警方統合市府各局處發揮「第三方警政」能量，促使該類營業場所業者積極配合市府政策，並善盡場所管理責任，希望掃蕩犯罪潛藏於商業處所，有效阻斷犯罪擴散管道，讓市民過得更好。

(中時 )