黑韓產業鏈果真能賺錢，攤開「黑韓事件簿」，8月以來狂挖黑歷史，無極限爆料，多以政論節目名嘴為首。多數指責韓荒於市政不批公文，除有小三外，更上制服店喝酒、被女人抱，甚至喝花酒不付帳，將韓「染黃」營造出色胚子形象。

有人說台灣最大的亂源是名嘴，好的名嘴可以針砭時政，壞的名嘴可以摧毀國人團結。名嘴胡亂爆料，早有前車之鑑，美麗島電子報董事長吳子嘉空口說白話，硬要扯韓與「新莊王小姐」外遇生子，被韓提告後開始噤聲。

未料，綠色電視台政論節目，成天把「黑韓」作為節目議題，名嘴為賺通告費，這台跑，那台也跑，昧著良心說黑話。與韓多次槓上的名嘴黃光芹，近日再質疑韓喝花酒，錢沒付乾淨，把自己形塑成浪子回頭的勵志故事，卻不說自己過往如何墮落法。

名嘴陳東豪也在政論節目踢爆，韓國瑜造訪過酒店有知名的「黑美人」、「八樓」，「你喝酒時，或者是在北農時喝酒的時候，需不需要有人來幫你倒酒？」前立委賴坤成則爆料，韓去酒店很會背心經取悅小姐，常假裝半夜巡視果菜市場，實則為喝酒、打麻將。

面對黑韓產業鏈無的放矢攻擊，韓國瑜常無奈說，每天醒來就要想自己今天會被黑成怎樣？現在更猶如地鼠「天天被人打」，無怪乎會認為有「國家機器」在監控。

黑韓者不管有無證據，逮到機會就放話，像是一場闔家歡樂的衛生麻將，也可以搞得好像天誅地滅，此番爆料文化風氣不可長，但在綠媒的推播助瀾下，恐怕氣焰會更囂張。

(中時 )