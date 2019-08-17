美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）今天證實，白宮已推進軍售台灣80億美元F-16戰機計畫，然而此舉可能觸怒北京。

美國參議院外交委員會共和黨籍資深議員盧比歐表示：「本人肯定行政部門著手對台灣出售F-16戰機，在中國政府和中國共產黨企圖擴張在此地區威權影響力的情況下，美國透過經常和一貫的支持來持續強化我們與民主夥伴台灣之間的戰略關係，攸關重大。」

「這個作法是支持台灣自我防衛努力的重要措施，本人籲請國會參議院外交委員會以及眾議院外交委員會迅速推動這項重大軍售案的進程。」

法新社報導，由於中國軍機在台海上空活動增加，台灣計劃升級空防能力。

台灣在1992年向美國軍購較舊型F-16戰機，期間曾數度進行升級。

製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）指出，這型F-16 Block 70/72戰機擁有之前製造的戰機不具備的多項航空電子設備，武器和雷達技術。

洛克希德馬丁表示，這型F-16戰機結構更強，能「一路飛越並戰到2070年，甚至更久」。

台灣今年稍早要求購買這型飛機，這項軍售交易須經美國國務院和國防部審核並送交參、眾兩院外交委員會批准後，再送回國務院定案。

(中央社)