美司法部發出搜捕令 扣押伊朗超級油輪Grace 1 07:252019/08/17 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國司法部今天對裝載伊朗原油遭扣押的超級油輪Grace 1發出搜捕令，一天前，英國屬地直布羅陀的法官才准許釋放這艘油輪。 根據美國司法部搜捕令，基於違反「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）、銀行詐欺、洗錢和恐怖主義沒收法令，這艘油輪、裝載的原油和99萬5000美元傾向被沒收。 (中央社) #搜捕 #司法部 #原油 #美國 #沒收 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 川普鬆手了？華為豁免令 傳美將延長期限 - 國際 億萬淫魔家中 驚現柯林頓女裝挑逗像 - 國際 外國勢力介入示威？港警回應了 - 國際 美售台F-16恐激怒陸 紐時分析兩結果 - 國際 全美海關電腦大當機 旅客塞爆出入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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