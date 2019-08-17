美國司法部今天對裝載伊朗原油遭扣押的超級油輪Grace 1發出搜捕令，一天前，英國屬地直布羅陀的法官才准許釋放這艘油輪。

根據美國司法部搜捕令，基於違反「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）、銀行詐欺、洗錢和恐怖主義沒收法令，這艘油輪、裝載的原油和99萬5000美元傾向被沒收。

(中央社)