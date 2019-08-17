@中國時報

●郭柯配破局?台北市長柯文哲在廣播節目自爆，鴻海創辦人郭台銘邀他「副總統兼行政院長」，被他婉拒。郭幕僚劉宥彤隨即以「沒談願景就開始談聘禮，不合理」，打臉柯文哲，還透露郭已見過國民黨副主席郝龍斌，也樂意與黨主席吳敦義會面，並指郭認為韓國瑜「跟太太、小孩一起打麻將也沒什麼，為何大家要一直研究這件事？」

●《華盛頓郵報》16日引據知情人士披露，儘管遭到大陸的強烈反對，但川普政府15日晚間通知國會，價值80億美元（約新台幣2500億元）的對台F-16戰機軍售案將提交審查。這也將是多年來美國對台規模最大、最重要的軍售案。

●高雄兩大黑韓戰將鳳山區時代力量議員黃捷及民進黨議員林智鴻，最近雙雙因為批韓惹得一身腥。黃捷遭國民黨桃園市議員詹江村爆料，一邊喊台獨，一邊容忍母親在大陸賣茶葉賺人民幣；林智鴻則遭媒體爆料，去年選舉前曾收受一筆來自高雄高級酒店的10萬元政治獻金，兩人都遭起底，形象大傷。

●高雄巿議員林智鴻、黃捷以新人之姿進入巿議會，從巿政總質詢起，靠著蹭韓刷存在感，但2人先後都被起底「黑歷史」，說明了要刮別人鬍子之前，也要先刮自己鬍子，有嘴講韓國瑜，也要有自己隨時被黑掉的心理準備。

@旺報

●編者按：養兒，果真仍能防老？大陸近1.8億獨生子女面臨的「養老」危機，不僅關乎家庭民生，也已成為社會國家的重大課題。本專題將分別從審視「獨子養老時代」的來臨，大陸養老產業的發展、「中國式養老」的格局演變，以及兩岸「以房養老」的趨勢等面向，探討政府與民間應如何攜手合作，化危機為轉機。

●中國人傳統以來的「養兒防老」觀念，正面臨大陸坊間、網路上流傳甚廣的輿論，「靠80後、90後養老靠不住」的強力挑戰；1.8億獨生子女所共同面臨的養老危機，讓「孝順」某種程度上似乎已成「奢侈品」，也是對子女經濟實力的考驗。

●在大陸國家政策推動下，養老產業市場規模不斷茁壯、潛力無窮。2014年大陸養老產業市場規模為4兆元（人民幣，下同），2018年增至6.6兆元，預計2020年市場規模更將達到7.8兆元。除發展醫養結合、5G技術應用於養老服務已成大勢所趨，業界亦頻頻借鏡國際、台灣相關經驗，盼能突破「餅大難吃」的現況。

●大陸逼近2.5億的老年人口，養老產業的前景可想而知，但目前養老護理人才的缺口規模，至少達到500萬人之譜；養老企業到高職院校招聘，已然到了「搶人」的地步。調查顯示，超過七成的受訪大學生願意從事養老服務工作；薪資過低、工作辛苦等，則成為大學生不願投身養老服務的主因。

@工商時報

●國際股市震盪，台股本周大洗三溫暖，法人指出，市場受消息面影響波動加大，建議回歸基本面選股，挑選京元電子、奇鋐等15檔獲利連兩季成長、法人買盤助陣、股價守穩月線之上的個股，可望挾業績成長題材，吸引資金逢低佈局。

●歐洲央行（ECB）利率制定委員會成員兼芬蘭央行總裁雷恩（Olli Rehn）15日表示，ECB在9月貨幣政策會議預計宣布一系列經濟刺激措施，且規模應會遠超過投資人預期。雷恩這番鴿派言論，暗示ECB可能會擴大降息幅度以及增加購債計畫的資產種類。

●歷年規模最大的「2019台南書展」，共集結上百家出版社，總計15萬冊的國內外中英文優質好書，即日至25日止，於南紡世貿展覽中心展出。台南市長黃偉哲表示，台南書展結合各種書籍、生活用品等多元化的展示。他呼籲市民踴躍前來「暢遊書海．閱讀台南」，這裡的展出品，不但看的到，也摸的到，有些還聽的到。

●2008年全球金融海嘯後，美國為了解決次級房貸危機，推動量化寬鬆政策（QE），導致過剩資金流竄全球，不少比例投入房地產、股票。在利率偏低，高所得容易進行資金借貸，於房地產、股票賺取豐厚的利潤，反之，中低收入者在製造業關廠或外移下失業、低度就業現象攀升，加上住屋因繳不起貸款並遭到拍賣後，更陷入...

(中時電子報)