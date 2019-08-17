前UFC拳王「惡人」麥葛雷格(Conor McGregor)又被爆出荒唐事，他在家鄉愛爾蘭的酒吧裡出拳攻擊一位年長人士，正打在對方臉上。這小段影片流入八卦媒體TMZ手中，在網路瘋狂流傳，連老先生都打，麥葛雷格也太不像話了。

這件事其實發生於4月，不過影片現在才流出，當時的情況是麥葛雷格要請在場的大家喝一杯，他放了一個玻璃杯到老先生面前，但被老先生放回吧台，麥葛雷格再拿一次，又被老先生歸位。老先生不想喝。對於麥葛雷格來說，這就是敬酒不吃要吃罰酒，他突然使出著名的左拳招呼過去，酒保也嚇壞了。

UFC老總懷特(Dana White)說：「你知道在愛爾蘭酒吧裡一天發生多少類似的事嗎？數不清了。當然麥葛雷格不該這樣做，因為他是名人。那是他的招牌左拳，至少他沒有真的出全力。」懷特有意回護自己的愛將，但那一拳肯定不重，否則老先生會跌下座位，沒戴拳套的麥葛雷格也可能手骨受傷。

那瓶威士忌不是一般的酒，是麥葛雷格的自有品牌Proper Twelve，所以有人拒喝會讓他很沒面子。麥葛雷格本就脾氣暴躁，鬧過許多脫序行為，還有性騷擾與種族歧視的負面新聞。然而從社會底層一路打到億萬富翁，麥葛雷格戲劇般的生平故事仍令人津津樂道，至今擁有為數不少的支持者。

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(中時電子報)