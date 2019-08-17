自稱郭柯是「虎跟獅」 柯文哲：王金平像狐狸

高雄市長韓國瑜雖自黨內初選出線，鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲，卻屢傳結盟抗韓。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，綜合各家報導，可見這3人都不想做副總統，「三兄弟」面臨拆夥窘境！韓粉則懶得管這些，反正支持韓就對了。

胡幼偉在臉書發文，表示郭台銘、王金平與柯文哲三兄弟看來是結盟不成了，綜觀各家新聞，可理出幾個脈絡：

1. 郭在初選落敗後，確曾想要柯或王和他搭檔參選，但柯不想做郭的副手；王也不願做郭的副手。

2. 王要郭做他的副手，郭也不肯。

3. 所以，鬧了半天，哥仨一談之下才彼此明白，原來大家都要做正的，不願做副的。那就沒什麼好談的了。

4. 柯和王都不願配合郭參選後，郭當然還是有三個選項。一是徹底不玩了，二是硬找個人做搭檔，繼續脫黨參選，三是支持老韓當總統。至於如何支持韓，還有很多種支持方式可談。

5. 郭已和郝談過，接下來要和吳敦義談。若真願意支持韓，當然還要和韓長談。

6. 王還沒改口，要繼續參選下去。

7. 郭若決定不選，柯可能會參選總統。

至於韓粉的心境，胡幼偉一語點破：「不管怎樣，韓的支持者恐怕已懶得多管。反正，就是支持韓就對了，其他都不重要了！弄來弄去搞那麼久，累不累啊！」

(中時電子報)