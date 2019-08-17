國民黨2020總統候選人、高雄市長韓國瑜的副手人選究竟會由誰出任？各界都非常好奇，因副手人選一向被視為互補性質很高的職務，也攸關候選人的選戰大方向，最新消息傳出，韓有可能請「台積電創辦人」張忠謀搭檔成「韓張配」，來抗衡鴻海創辦人郭台銘和總統蔡英文。

韓國瑜自通過國民黨初選後，副手人選消息滿天飛，曾傳出找前立法院長王金平搭「韓王配」、找郭台銘組「韓郭配」，另包括前新北市長朱立倫、前行政院長張善政都傳過可能與韓搭檔投入大選。但都未韓團隊獲證實，現有媒體報導，韓可能想找張忠謀搭當，來彌補非財經背景的韓國瑜的弱項。

據《ETtoday新聞雲》報導，可靠消息來源透露，韓國瑜的思考脈絡，考量郭台銘在初選落幕後與國民黨互動成謎，因此有有重量級大老提具體建議，如郭「不回頭」，建議韓國瑜找張忠謀當副手，消息稱，若張忠謀願意出任副手，可望吸引韓欠缺的「知識藍」、「經濟藍」，甚至對企業界也有相當影響力，對韓選情可說是大加分。

但要如何請出張忠謀出仕？來打造台灣經濟「贏的策略」。報導稱，將會請國民黨主席吳敦義出面，向與吳素有交情的張忠謀妻子張淑芬勸進。現等韓正式決定，就會啟動遊說。

但若張忠謀已有想法不考慮與韓搭檔，該報導稱仍有另一選擇─就是由國政顧問團總召張善政出任；無黨籍的張善政具行政能力、熟悉科技業發展並與企業界關係佳，極有可能出線，組成「韓張配」。據悉，張善政並未因具競選團隊身分，而讓韓張配破局，仍是韓副手「口袋名單」！若搭當，可補韓在科技、企業與青創業等領域。也符合韓開出國際觀、對經貿要有不差的概念等條件。

(中時電子報)