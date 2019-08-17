夏天不只有荷花！來平溪賞豔紅鹿子百合！美麗嚴重瀕臨絕滅植物豔紅鹿子百合因花色艷麗並帶有如小鹿身上斑點圖樣的紅斑而得名，是台灣的特有物種，因棲地的破壞及人為過度採擷面臨生存危機，目前主要分布於新北市平溪地區，並為「國際自然及自然資源保育聯盟(IUCN)列為嚴重瀕臨絕滅植物。

靈嚴寺豔紅鹿子百合照。（圖取自新北市農業局官網）

豔紅鹿子百合生長在裸露岩石的向陽坡地上，仰賴霧氣及露水的滋潤，與五節芒及台灣蘆竹伴生，生長環境狹窄，每年8月為豔紅鹿子百合的花期，其花朵白底帶有紅色斑點，開花方式為一瓣瓣依序開放後再慢慢向背後蜷縮，非常特別，其邊緣呈波浪狀，艷麗而燦爛，又有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等雅致的別稱；平溪自嶺腳火車站經蔡家洋樓、天寧寺都可以看到豔紅鹿子百合，繼續上山到靈巖寺就可以看到峭壁上野生的花朵，8月17日可以到紫東社區參與豔紅鹿子百合的復育成果展示活動。

農業局表示，107年舉辦「平溪種豔紅百合處處開」活動，今年來到紫東社區分享豔紅鹿子百合復育成果展，至今已將近6,500株的豔紅鹿子百合散播於新北各地，從起初種下的小苗今年已有花開，所以也規劃在開花結果後繼續輔導大家由種子開始種起，地方培育地方種植，讓復育工作能夠永續。

靈嚴寺豔紅鹿子百合照。（圖取自新北市農業局官網）

參與復育豔紅鹿子百合的平溪在地居民林瑞祺先生回憶說，小時候豔紅鹿子百合在平溪隨處可見，因為它的美麗及藥用功能，那些原本生長於野地上的花就這樣被人採走了，令人心痛；為了不讓豔紅鹿子百合就此絕跡，林先生決定開始投入培育工作，今年全心培育靈巖寺豔紅鹿子百合。

豔紅鹿子百合與居民們有很濃厚的情感連結，是在地意象，原生豔紅鹿子百合由山壁挺身而出，往下垂長，姿態謙卑，帶給人們許多感動及啟發，而平溪區還有許多像林先生一樣鍾情愛花的人，如：農業局、紫東社區、嶺腳社區及平溪國小等，長期關注豔紅鹿子百合復育工作。

農業局特別呼籲民眾，豔紅鹿子百合復育工作極為不易，目前正值結苞開花期間，賞花之餘請民眾務必保持公德心，切勿任意採摘破壞，讓豔紅鹿子百合能安心的在原鄉成長茁壯！

民眾賞花照。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)