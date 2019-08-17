鐵道迷、火車迷有福囉！賞古董火車、羅馬式澡堂！國定古蹟台北機廠轉型為國家鐵道博物館，備受國內外矚目與各界期盼。為期以軟帶硬、組織先行，奠定國家鐵道博物館永續經營之基石，文化部在台北機廠修復工程進行的同時，便積極向行政院爭取成立國家鐵道博物館籌備處。8月13日獲行政院正式核定設立，文化部長鄭麗君宣布，國家鐵道博物館籌備處正式成立，將以正式員額編制組建團隊，以「活的鐵道博物館」為定位，專責推動國家鐵道博物館軟硬建置整體規劃。

台北機廠已啟動修復─員工澡堂。（圖取自文化部官網）

鄭麗君表示，國家鐵道博物館籌備處的成立需感謝行政院的大力支持，這不僅回應民間團體對於大型文化資產轉型為公共博物館與開放園區之期盼，更展現政府重視鐵道文化資產保存之決心。文化部刻正展開籌備處主任徵詢作業，未來將由籌備處主任帶領專業團隊負責鐵道博物館之籌建。

國定古蹟台北機廠於1935年10月30日落成，為台灣現存歷史最悠久且規模完整的鐵道車輛修復工廠，在建築歷史、修護技術、勞工文化、交通發展等方面都深具產業價值及歷史意義。台北機廠2012年底遷移至桃園富岡基地後即停止運作閒置，原址在社會各界不斷的努力下，於2015年4月公告為國定古蹟。文化部長鄭麗君上任後積極協調，文化部於2017年7月進駐台北機廠，成立國家鐵道博物館籌備小組，啟動軟硬體籌備工作，並於2017年、2018年分別與交通部簽訂兩部合作備忘錄，針對鐵道博物館硬體、軟體建置與車輛維修進行合作，啟動軟硬體籌備工作。

為修復活化台北機廠，完備國家鐵道博物館的面貌，文化部與交通部以10年為期程，自2017年起至2026年止，採「全區整備、分區修復、分區開放」模式進行台北機廠修復活化。今年，具有社會文化意涵的總辦公室及員工澡堂已啟動修復，明年起亦將陸續進行原動室、鍛冶工場、柴電工場、大禮堂、組立工場、客車工場、油漆工場等之文資建物本體的規劃設計及修復工作。同時，文化部也和台鐵局合作，啟動重要車輛文物的典藏和修復。

鄭麗君表示，透過古蹟修復台北機廠原環境脈絡，加上動態復駛、機具與車輛修復等工廠文化的再現，未來的國家鐵道博物館將是「活的博物館」，不僅向全民開放、能夠動態展示，更是一座會訴說鐵道史故事，能再現與反思鐵道文化及現代性歷程的博物館，重新詮釋台灣鐵道文化記憶。

台北機廠已啟動修復─總辦公室。（圖取自文化部官網）

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(中時電子報)