太平洋高壓罷工，台灣仍受西南風影響，氣象局剛發佈10縣市豪大雨特報，豪大雨仍會繼續到下周二，也由於大氣不穩定，會激發劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。氣象專家表示，下周五台灣東部海面恐有颱風生成。
中央氣象局剛發佈10縣市豪大雨特報，苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化以南、南投地區亦有局部大雨發生，提醒民眾注意雷擊及強陣風。今日氣溫：北部26至35度、中部25至31度、南部24至32度、東部25至35度。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今起至下周二因台灣都在「季風低壓」環流內，大氣「對流不穩定」，連日大量降雨的天氣型態，尚未結束，部分地區會有「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨。下周三至周五(21至23日)大氣漸趨穩定。
吳德榮並說，下周五(23日)在菲律賓、台灣東方海面的熱帶擾動，升成颱風機率大幅提高。
(中時電子報)
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