遭抹黑收4千萬 韓怒喊5次：有拿就退出政壇

王又正主持的《中天電視台》政論節目《新聞深喉嚨》，擁大批死忠觀眾，驚人影響力也成「韓黑」箭靶，屢遭質疑節目收視率、公信力，更被唱衰沒人看、播不下去，甚至對來賓威脅辱罵。節目粉絲團立刻貼出收視率，《新聞深喉嚨》高居全台同類節目排名第一！支持者為之振奮，韓黑則啞口無言，不敢回應。

韓黑網友在臉書痛批《新聞深喉嚨》，認為內容偏頗、立場偏狹、言談不實，還質疑收視率必定很慘，唱衰一定播不下去、很快收攤，還對節目來賓極盡威脅、辱罵。《新聞深喉嚨》臉書立刻發文，貼出8月15日（周四）收視率排行表，清晰可見《新聞深喉嚨》不僅全台收視排行第7，更高居全台同類型節目收視第1！

不僅如此，根據這份收視排行，《中天新聞台》政論節目《新聞龍捲風》也勇奪全台同類型收視第2佳績，僅次自家的《新聞深喉嚨》。此外，同門的《中天晚間新聞》，收視也大勝獨媒們。收視率會說話，這結果反映台灣民眾心聲。

文章一出，獲網友熱烈迴響，支持者為之振奮，出言不遜的韓黑們卻不見蹤影，《新聞深喉嚨》臉書小編也在貼文中特別標註「收視率」、「政論第一」、「見風不轉舵」、「網友意見小編很重視」、「立馬貼」。網友們紛紛回應：「遙控器在我手上唯一選台中天新聞，讚！」「唯一支持中天！」「中天加油！」「唯一支持中天，每天的良友——中天」、「正能量的中天節目值得收看力挺，加油」、「唯一支持中天、中視、中時」。

(中時電子報)