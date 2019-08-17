批踢踢網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

高雄市長韓國瑜近來民調下滑，支持度持續探底，引發網友質疑韓有可能保不住韓粉，甚至慘遭換韓下場！對此，有網友直言，「韓粉死忠的程度，絕對超過大家的想像，看他父母的反應就知道」。更有網友認為，從來沒有一次總統大選，有這麼多帶風向的民調！

國民黨總統初選結果，由韓國瑜勝出，但迄今頻頻傳言「換柱2.0」事件將重演。對此，有網友在批踢踢以《其實換不換韓差距不大》為題，發文表示，換不換重點在會不會影響立委選情，那就要看韓還有沒有料沒炸開，在市政已經崩盤的情況下，如果韓在清廉和感情這兩個基本底線還有未爆彈而且有證據或證人的話，連鋼鐵韓粉都會保不住。但對手會等人選正式確定無法換人再爆，所以要看藍營對韓國瑜的未爆彈掌握度了！

底下就有網友認為換韓機率很難，因為不要小看韓粉死忠程度！「韓粉死忠的程度，絕對超過版友的想像，我看我父母的反應就知道」、「況且就算換成郭也還是有料可爆」、「我只知一件事，蔡皇不想當第一個不能連任的總統，所以這次選舉打得很骯髒，因為蔡皇丟不起這個臉，勢在必得」、「從來沒有一次總統大選，有這麼多帶風向的民調」、「國民黨真的很笨，都沒有一些帶風向的民調來助攻」！

(中時電子報)