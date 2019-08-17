原本還被《ESPN》列為美國男籃在世界盃先發五人之一的火箭前鋒塔克，17日遭到《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，將因左腳踝輕微扭傷退出美國男籃，但他仍會如期參加火箭的季前訓練營，如此一來，美國男籃僅剩14人繼續集訓。

「在上周五的比賽當中，我就扭傷了腳踝，昨天訓練時再次扭到，我知道美國男籃將去澳洲了，我不想拖延傷勢，然後到季前訓練營還沒好，」塔克說，「參加美國男籃雖然很重要，但後面還有NBA賽季，這很艱難，因為我想打球。」

其實比起先前宣告退出美國男籃的眾家球星，塔克始終參加美國男籃的意願很高，原本他打算帶傷上陣，卻跟經紀人討論後宣告退隊，「對我來說，美國男籃和NBA都很重要，我當然想替美國出賽，做出退隊決定，當然讓我難過。」

少了堪稱美國男籃禁區悍將的塔克，美國男籃目前剩下肯巴沃克、史馬特、傑倫布朗、塔圖、米德頓、哈里生巴恩斯、布魯克羅培茲、福克斯、透納、庫茲馬、米契爾、喬哈里斯、懷特與普朗里，其中史馬特還在傷兵名單當中。

(中時電子報)