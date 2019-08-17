網路化名「穆川申」、「松山西口前」的攝影師蔡哲凱，前年因拍攝「6女戰7男群交趴」，引起軒然大波，後被台北地檢署依涉犯圖利使人為性交或猥褻罪起訴，不料本月15日又在旅館為一名剛滿18歲的少女拍裸照，隔日雙手就被銬上手銬進警局。

該名少女為了找穆川申拍照，從16歲等到18歲。（圖／翻攝穆川申IG）

穆川申14日深夜在IG發文表示，該名少女早在2年前就不斷私訊要求拍照，但他總是以「未成年」為由拒絕，直到對方將滿18歲的那天晚上，他才和「助理們」及少女一起到旅館，在許願完吹熄蠟燭後，打開了「成人禮包」，「一直到了18歲，0時0分過後，我才開機，按下第一張快門」。

穆川申自曝進警局遭上銬。（圖／翻攝自IG）

根據穆川申2年前的PO文，他認為這位16歲的少女「顏質」、「身形」都非常好，無奈對方未成年又在讀高職，決定直接拒絕，「沒什麼好可惜的」，「想跟這位16歲的妹妹說，兩年很快」，如今2年到了，他也達成約定、與少女相約旅館拍攝。

穆川申隔天發出一篇限時動態自曝，疑替少女拍攝淫照，被銬上手銙進了警局，他自嘲：「為什麼我的一生總在多彩多姿著，拿回手機了，先別問，我的8月16整天」。

根據民法規定，成年是指年滿20歲、具備完全行為能力之人，而非年滿18歲，若少女家屬不知情女兒與蔡男在外過夜未歸，仍可提出刑法《和誘罪》告訴，並提出民事賠償。

(中時電子報)