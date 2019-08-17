正值美陸因貿易戰關係交惡之際，川普政府已決定售台價值80億美元的F-16V，只待國會通過後即將成案，將是美台歷來規模最大軍售案之一。據紐約時報分析，當前國會對陸態度普遍強硬，預期國會不會對此案提出反對；而一旦通過，肯定進一步激怒北京，恐讓日益複雜的美陸貿易戰添加變數。

華爾街日報引述知情人士說法報導，美國總統川普政府已決定售台價值數80億美元的F-16V。紐約時報（New York Times）報導，美方官員說，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）簽署備忘錄批准軍售案後，國務院已通知國會，未來數天或數週，參眾兩院外委會可能告知國務院可繼續推動軍售，屆時國務院將正式通知國會，等候國會在30天內是否提出反對意見。

當前多位國會議員希望美國對大陸採取更強硬立場，故預期相關程序不會遭遇阻礙，讓這筆含66架F-16V的軍售順利成案，也將是美台歷來規模最大軍售案之一。聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）透過聯名新聞稿表示，美國以此表達致力維護印太地區安全與民主，軍售將強化美台關係，並嚇阻北京干涉。

報導指出，美方7月批准售台M1A2T戰車等逾22億美元軍備，引發北京不滿，再售台F-16V恐使美陸貿易戰更趨複雜。大陸外交部發言人華春瑩16日在例行記者會表示，美國對台軍售「干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，陸方對此堅決反對，已就有關動向向美方提出嚴正交涉」。她說，陸方「必將作出強烈回應，由此造成的一切後果將由美方承擔」。

但部分觀察家認為，華府與北京或許能區隔貿易談判和雙方為美國對台軍售而起的爭端。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，大陸肯定會譴責美國對台軍售，但北京反對主要帶有政治意涵，而非軍事。這筆軍售也不大可能打亂美陸貿易談判，除非北京找藉口不舉行磋商。

(中時電子報)