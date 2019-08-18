花蓮地檢署前檢察官林俊佑，被爆出以女兒遭霸凌為由，去年6月帶刑警2度闖幼兒園私審幼童，嚴重影響司法人員形象，經法務部檢審會決議停職，並移送監察院彈劾後，司法院職務法庭今年5月判林俊佑免除檢察官職務，轉任檢察官以外公務員職務。林俊佑不服，提起再審，但遭駁回。

監察院去年9月4日，全數12票無異議通過彈劾林俊佑。監院認定林去年因懷疑女兒在就讀的幼兒園遭同學欺負，園方未妥善處理，假借職務權力，指示員警在去年6月21日隨同前往幼兒園，不顧園長及老師勸阻，執意進入教室，嚴厲質問班上學童，導致幼童心生恐懼，並妨礙師生上課權益。

去年6月28日，林俊佑2度指示員警陪同前往幼兒園，威逼園長索討教室監視錄影帶讓他攜回觀看，明顯涉有侵越權限，違反檢察官倫理規範情事，且違失情節重大，事證明確，嚴重戕害檢察官形象。職務法庭日前判林免除檢察官職務，轉任檢察官以外公務員職務。

但林不服，提起再議，林認為，他是私人時間就女兒遭霸凌一事到幼兒園了解情況，不是執行檢察官職務，不構成違反檢察官倫理規範，以適用法規錯誤理由，提起再審，但職務法庭認為再議無理由，予以駁回。

(中時 )