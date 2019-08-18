統一元氣資產管理公司前董事長陳仁欽，因2007年子公司文魁數位虧損時，為美化財報將旗下4間虧損公司切割出售，轉予律師涂錦樹承接經營，檢方認定涂和統一元氣公司交易為關係人交易，起訴陳男及黃姓會計主管2人。台北地院審結，依違反證交法判陳男徒刑4年，黃女無罪，可上訴。

檢調調查，2007年4月，統一元氣公司採私募方式辦理現金增資發行新股，總金額約2億。涂錦樹邀集太子建設參加，應募3416萬3333股（佔股份總額29.48％），涂以前妻林桂芳、前妻妹妹名義各認購1100萬股、788萬6千股，分別佔股份總額9.49％、6.8％。

2007年7月，統一元氣百分百轉投資的子公司文魁數位，連年嚴重虧損、欠下5000多萬租金、代墊款。統一元氣董事長陳仁欽，為美化財報與涂錦樹商議將旗下4間虧損公司切割出售，轉予涂承接經營，並在董事會推派涂的前妻林桂芳執行。出售價格為616萬多元，折減104萬多元後，最終為526萬多元。

檢方認為，陳、黃明知林女當時是涂的妻子，屬於關係人交易，卻未依規定於財報中揭露，北檢依《證交法》之公告不實財務報告罪起訴2人。北院審理後認為，黃不知情，判決無罪，陳則判刑4年。全案可上訴。

(中時 )