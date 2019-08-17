2020總統大選，將可能有第3組候選人出現？近日盛傳的「郭柯王」聯盟，到底有沒有組隊成功，這幾周一直攻佔媒體版面。但郭台銘幕僚劉宥彤昨表示，郭台銘去的機率不高。讓外界好奇「郭柯王」是不是破局了？前柯營操盤手林宜正接受媒體專訪時表示，要談成不容易，因為卡了2個關卡。

曾在2014年市長選舉幫柯操盤組織工作的「台灣制憲基金會」執行長林宜正，接受港媒《中評社》專訪表示。他分析郭柯王三人若要成為聯盟在2020大選合作，必須有「兩個關卡」要通過。第一關，三個人要能接受各自角色分配。第二關則是，要說服各自支持者支持這樣組合。林坦言，這並不容易。

他指出，如果三方都以自己為主，希望以自己的政治利益為優先考量，無法替其他兩方設身處地，考量其他兩方的期待立場，要完成三方組合的門檻會提高，而且時間有限，必須要在9月17日之前完成。

外界好奇的是，三個人搭當的話，要怎麼組合？林宜正認為，柯主觀意願透露出參選總統意願比較低，柯希望成立政黨是讓黨有收穫。希望承接三方結盟力量。柯用郭的人氣、資源，加上王的人脈，增加柯的政黨立委席次。而郭王兩人都想選總統，郭、王卻都想當正的，到時候柯一定得要表態支持誰當正的。

林宜正總結指出，第一關卡是三人角色分配要能夠接受。才能進入第二個關卡。第二關卡要說服支持者，這不容易。但第一關若過了，對台灣人民的正面意義是什麼，三人要提出政治主張，對兩岸、對台美關係、對內政重大議題等主張，都要表態說明。

(中時電子報)