大陸記者付國豪在13日晚至14日凌晨期間，在香港機場被遭示威者圍毆。香港警方經過進一步調查後，於16日拘捕了一名19歲的男子，他現在正被扣留調查。

據香港東網等港媒17日報導，這名被捕男子姓賴，涉嫌「非法禁錮」、「非法集結」及「傷人」。據悉，他在酒店兼職做服務員。賴姓男子涉嫌用手中持有的美國國旗旗桿，毆打付國豪，目前他被扣留調查。警方正追緝其他涉案者。

付國豪13日晚身穿反光背心，在機場客運大樓採訪。有在場目擊者向《大公報》表示，約11時50分，付國豪拍攝照片時被示威者發現，質問他是否為記者，付國豪未有回應，要離開時被示威者阻攔。

示威者用索帶綁起付國豪的雙手，將他禁錮在行李車上，面對威嚇面不改色稱：「我支持香港警察，你們可以打我了」。示威者對其拳打腳踢，用膠板拍打他。有示威者搜出一件「Ilove警察」T卹，又將他的銀行卡、證件、單據等拍攝上傳到社交網站。約半小時後，救護人員到場協助，為付剪去索帶，將其救出，再用擔架將他送上救護車。

從網上流傳的一段影片可以看到，在14日凌晨付國豪被救護人員用擔架推走期間，一名蒙面男子從後追趕，走近擔架床並用手上的美國國旗擊打付國豪。救護人員將蒙面男隔開，蒙面男最後被戴口罩的穿黑衣人士拉走。據了解，被捕男子涉嫌與這起事件有關。

(旺報 )