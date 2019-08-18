57歲伍姓男子以假名遊走全台各大醫院，謊稱有醫院高層人脈，吹噓有特效藥祕方，欺騙弱勢民眾購買藥品或醫療器材，就連八仙塵爆案被害家屬也被他騙過，去年他跑到北市馬偕醫院，誆稱有治療癌症的止痛貼布，詐騙病患家屬4000元。台北地院依詐欺罪判伍男徒刑5月，得易科罰金15萬元，並追徵4000元犯罪所得，可上訴。

檢方調查，有詐欺、竊盜等多項前科的伍男，2015年在八仙樂園塵爆案後，曾在彰化基督教醫院誆騙病患家屬有治療燒燙傷祕方詐騙上萬元一度遭通緝。但伍仍長期在各大公私立醫院，專挑病患或病患家屬，欺騙購買藥品或醫療器材，曾遭全台多個檢察署、法院通緝，被稱為「醫療蟑螂」。

去年1月7日上午，伍男在北市馬偕醫院內，向姚姓病患家屬佯稱認識醫院高層，有醫界人脈，得知有治療癌症的止痛貼布，頗有療效，可代為購買。姚誤信止痛貼布可治療癌症，便提領4000元現金給伍，請伍代買，但伍旋即失聯，始知受騙，姚向警方報案，北檢傳拘不到，一度通緝伍男。

由於伍男另被控向刮刮樂業者騙走5萬元的刮刮樂彩券2本，北檢5月20日指揮新店警分局將伍男逮捕到案，伍男另涉騙刮刮樂一案，北檢日前已另案起訴，刻由北院審理中。

(中時 )