彭姓女子因在整型名醫蕭弘道的診所進行醫美手術後，與診所發生糾紛，在診所臉書網頁留言，指蕭當病患面前與員工摟摟抱抱，懷疑「到底是在酒店，還是醫美診所」，甚至影射蕭外遇，「當小三都不用避嫌了嗎？」蕭事後怒告妨害名譽，台北地院依誹謗罪判處彭女拘役45日，得易科罰金4萬5000元，可上訴。

檢警調查，彭女2017年9月在蕭的醫美診所臉書上留言「回想當時第一次跟蕭院長諮詢，他的護理長特助就在身旁、身後對他捏捏拉拉抱抱，當時我只有一種感覺，到底那裡是酒店？還是醫美診所。」

幾天後，彭再留言「我的留言造成蕭院長家庭革命，她（指特助）背負小三罪名...」、「我理所當然認定，蕭院長跟他的特助不是夫婦就是情侶（自己猜想很可能是小三扶正，畢竟老妻是敵不過有青春肉體的年輕美眉）...當小三都不用避嫌了嗎？」

蕭控告彭女誹謗，檢方認為，彭女言論涉及蕭的私德，與公共利益及醫美專業無關，因此將她起訴。

北院審理時，彭女辯稱，蕭提供的臉書網頁格式不正確，與她原稿不符，懷疑遭到偽造，但法官不採信，依散布文字誹謗罪，判處彭拘役45日，可易科罰金。

(中時 )