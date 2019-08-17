美國移民官員的電腦系統16日下午突然全面當機，導致旅客無法正常入境美國，各大城市的國際機場都受害，由於正值暑期出入境高峰期，海關塞滿排隊人潮，直到稍早才逐漸回復正常，根據官方表示目前未掌握到系統遭到惡意攻擊，詳細故障原因仍待調查。

美國移民官員的電腦系統16日下午突然全面當機，導致旅客無法正常入境美國，由於正值暑期出入境高峰期，海關塞滿排隊人潮，直到稍早才逐漸回復正常。

綜合外電報導，此次全美海關大當機，包括西雅圖、費城、舊金山、休士頓、芝加哥、紐約甘迺迪國際機場（JFK）及華盛頓的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）出入境作業一度緊急加派人手以人工作業方式進行查驗，但仍難減緩排隊人潮，民眾紛紛上傳影片至社群媒體網站，顯示海關辦理檢查站出現長長排隊人龍。

美國海關與邊境保護局（CPB）美東夏令時間6時37分推文表示，「受影響系統重新上線，開始旅客辦理程序，目前沒有跡象顯示故障為惡意的」。美國聯邦航空總署（FAA）表示，停擺沒有造成任何航班更動；洛杉磯國際機場推文說，系統正在緩慢地恢復正常，停機「沒有對航班造成重大影響」。

The affected systems are coming back online and travelers are being processed. CBP will continue to monitor the incident. There is no indication the disruption was malicious in nature at this time. — CBP (@CBP) August 16, 2019

這不是系統首次面臨問題，許多乘客2017年1月2日要結束耶誕假期時，系統也曾停擺4小時。國土安全部（DHS）督察長辦公室（OIG）2017年11月發布的報告發現，「CBP軟體容量測試不足，讓處理錯誤可能再度發生。」

(中時電子報)