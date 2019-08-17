美國移民官員的電腦系統16日下午突然全面當機，導致旅客無法正常入境美國，各大城市的國際機場都受害，由於正值暑期出入境高峰期，海關塞滿排隊人潮，直到稍早才逐漸回復正常，根據官方表示目前未掌握到系統遭到惡意攻擊，詳細故障原因仍待調查。
綜合外電報導，此次全美海關大當機，包括西雅圖、費城、舊金山、休士頓、芝加哥、紐約甘迺迪國際機場（JFK）及華盛頓的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）出入境作業一度緊急加派人手以人工作業方式進行查驗，但仍難減緩排隊人潮，民眾紛紛上傳影片至社群媒體網站，顯示海關辦理檢查站出現長長排隊人龍。
美國海關與邊境保護局（CPB）美東夏令時間6時37分推文表示，「受影響系統重新上線，開始旅客辦理程序，目前沒有跡象顯示故障為惡意的」。美國聯邦航空總署（FAA）表示，停擺沒有造成任何航班更動；洛杉磯國際機場推文說，系統正在緩慢地恢復正常，停機「沒有對航班造成重大影響」。
這不是系統首次面臨問題，許多乘客2017年1月2日要結束耶誕假期時，系統也曾停擺4小時。國土安全部（DHS）督察長辦公室（OIG）2017年11月發布的報告發現，「CBP軟體容量測試不足，讓處理錯誤可能再度發生。」
(中時電子報)
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