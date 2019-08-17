矛盾？！ 傳郭王都想當頭「誰正誰副」喬不攏！

高雄市長韓國瑜以高支持度披藍袍出征2020，鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲，雖屢傳結盟，卻有消息指出，3人都不想做「副的」，導致拆夥。反觀王始終堅持「參選到底」，卻沒透露在如今態勢下，是要如何參選到底？前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，這其中有一個謎，但沒人認為他選得上總統，也沒人想理他了。

胡幼偉在臉書發文，寫道：「在這場總統選舉大戲中，唯一我覺得無法理解的是：王喬公到底為什麼堅持參選到底？他是數學系畢業的。按理說，數學系的訓練，應該使他養成理性思維的習慣才對。觀其從政生涯，也ㄧ向謀定而後動，絕不做沒有把握的事。那麼，這次，即使老韓當初決定不選總統，各項民調數字也顯示，喬公ㄧ定無法當選總統，那他為什麼還要玩到這種地步死不放手？」

胡幼偉指出，外界對王金平有3個猜測——想做副總統、想做行政院長、想繼續做立法院長。但這都說不通，因為若想做副總統，郭台銘找他搭檔時他又不要；想做行政院長，就該大力支持韓國瑜才對，但他又不挺韓；想繼續做立法院長，他又說沒興趣，又說老天爺會告訴他怎麼選總統！

爬梳至此，身為學者的胡幼偉坦言，這可能只得用「理論」角度去思考了。也就是說，若王金平此時並非意氣用事，真的還在理性謀算，那他到底是根據什麼，認為自己有希望當選總統？這就必須要用理論去解釋了。換言之：「如果他還理性，心中藏了一個道理，那麼，那個道理是什麼？」

胡幼偉進一步表示，這個「道理」看來目前為止還沒人探詢、報導過，直言：「這是個謎！一個非常難解的謎！」但諷刺的是，這個謎也因沒人認為他會當選總統，也沒人關心了，因為浪費時間、心力。但作為總統大選研究者，仍會對台灣出了位這麼奇怪的政治人物，而自己用盡學術仍無法釐清，感到不服氣。

(中時電子報)