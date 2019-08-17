傳18日將上演郭柯王「桃園三結義」，鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平會將共謀2020總統及立委選戰。不過，柯文哲的一場媒體專訪，卻毀了三結義的美夢，有媒體爆料，因為郭王陣營不滿柯文哲陣營提早曝光會面消息，又到處亂放話，破壞彼此間的合作氣氛。因此，眾所矚目的「桃園三結義」合體，恐剩柯一人現身，三人同框已不可能。

郭台銘、柯文哲和王金平本預計18日一起出席在桃園市體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會」，但經三方幕僚會面後，郭台銘幕僚劉宥彤說3人將各依行程「順其自然」，不一定會到場。而王金平也表示，「高鐵會誤點，原來安排有中部行程，去的可能性非常低！」王更反問記者說「高鐵怎麼會誤點？」目前行程趕不及，所以無法參加。三方會談正式破滅。

對於三結義確定破局，據《上報》爆料，郭柯王結盟能否成形，牽動2020總統大選。在柯文哲拋出三方會談想法後，柯文哲心腹蔡壁如就積極籌畫布局。不料，三方陣營才談好行程，柯文哲接受專訪竟將會面一事，提前曝光，更加碼爆料郭、王密會秘辛，此舉遭郭、王陣營私下抱怨連連，更認為嚴重破壞合作默契。三結義也因而破局。

(中時電子報)