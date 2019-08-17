Told Tony Parker... involved in this accident in SA... is OK. Was checked and and major no harm. (BTW: Please don’t credit me with the pics. Not my photos. Just the info). #Spurs #NBA @TheAthleticNBA pic.twitter.com/vxWTRuw1dI — Jabari Young (@JabariJYoung) August 16, 2019

就在馬刺17日官方宣布美國時間11月11日主場迎戰灰熊，將替「法國小跑車」帕克舉辦9號球衣退役儀式，沒想到他竟在同一天樂極生悲，因為他所駕駛的保時捷跑車發生激烈車禍，整個車頭幾乎毀損，幸好他自己並未出現任何傷害。

從馬刺隨隊記者賈巴利楊提供的現場照片來看，帕克的保時捷跑車前面車頭零件散落一地，幸好他站在車子前方跟人說話的樣子，看來並無大礙，只是才剛得知自己球衣退役時間的好消息，就在聖安東尼市發生車禍，帕克只能花錢消災。

2001年選秀第28順位加盟馬刺的帕克，生涯前17個球季都待馬刺，直到上季才去黃蜂打了1年才告退休，他跟鄧肯、吉諾比利組成的「GDP連線」，攜手幫助馬刺拿下4次總冠軍，他在馬刺貢獻6829次助攻，是馬刺隊史助攻王。

如今帕克即將成為馬刺隊史第10位球衣退役球星，前9人分別是布魯斯鮑溫(12號)、鄧肯(21號)、吉諾比利(20號)、艾略特(32號)、喬治格文(44號)、艾弗利強生(6號)、強尼摩爾(00號)、大衛羅賓生(50號)與詹姆斯塞拉斯(13號)。

(中時電子報)