美國田徑金牌女將菲莉克絲(Allyson Felix)對Nike的抗議終於收到成效，她不滿Nike在她懷孕期間減少贊助費，並且要把她在產後的酬勞打3折。Nike在合約中提到「不論任何理由，Nike有權在運動員表現未達門檻時減少贊助費。」即使女選手懷孕也不例外。

「Nike廣告總是叫大家勇敢追夢，但沒跟你說小心不要懷孕。」菲莉克絲5月時透過《紐約時報》公開批評Nike的政策，像她這類的田徑選手沒有固定薪資可領，很大部分依靠贊助商。女選手酬勞通常不比男性，如果懷孕收入更會大幅減少，為了盡快領到正常報酬，產後急忙復出也可能造成傷害。

有些比較受歡迎的女選手，即使懷孕了還可以接到育嬰用品的代言，但畢竟是少數。直到本周Nike終於宣布新政策，給予懷孕的女選手18個月寬限期，這期間不會減少她們的贊助費，即刻生效。菲莉克絲終於獲勝，可惜她已經在上月憤而離開Nike，轉投另一家贊助商Athleta，不過她這次的抗議造福了很多女選手。

Nike由於低薪壓榨海外勞工而飽受批評，被美媒諷刺「每一雙鞋都飽含亞洲女工的血汗」，廣告詞也被改成「時薪兩毛錢, Just do it！」。為了挽救形象，他們找來黑人民權燈塔凱普尼克(Colin Kaepernick)代言，連累凱普尼克被嘲笑「與剝削者同在」。如今這個新政策算是Nike性別平權的一大步，為自己救回一點分數。

(中時電子報)