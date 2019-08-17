南韓總統文在寅近日稱，希望在朝鮮半島光復100周年的2045年，實現南北韓和平統一。對此北韓的祖國和平統一委員會發言人稱，南韓說法是嘩眾取寵、精神口號、可笑之言。南韓則再表示，北韓的說法不利於兩韓關係發展。

8月16日，北韓祖國和平統一委員會發言人發表談話，譴責韓國總統文在寅15日發表的光復節致辭是「可笑之言」。對此，韓國統一部副發言人金銀漢16日在例行記者會上表示，朝鮮的這種行為不僅不符合韓朝領導人達成的各項共同宣言精神，也不利於韓朝關係發展。

據朝中社8月16日報導，北韓祖國和平統一委員會發言人發表談話稱，韓國當局的光復節致辭是在譁眾取寵，是「無聊的賀辭、精神口號的羅列」。

談話還表示，在韓美聯合軍演正在舉行的時刻，韓國提及對話氣氛、和平經濟、和平體制，是一種「妄言」。《板門店宣言》的履行程序目前處於膠著狀態，南北對話的動力喪失，是韓國當局自己造成的結果。談話最後還指出，北韓方面「無意再與韓國坐在一起」。

韓國方面在朝鮮發表談話後不久作出回應，稱朝方譴責的舉動不利於朝韓關係發展。

據韓聯社8月16日報導，韓國統一部副發言人金銀漢就朝鮮稱「不會再與韓方面對面對話」表示，切實履行《板門店宣言》和《九一九平壤共同宣言》是南韓方的一貫立場，望北韓積極響應南韓為實現半島和平、推動南北韓關係發展所付出的努力。他表示，南北韓開展對話與合作是履行韓朝共同宣言的唯一之路，韓方認為完全可以通過對話協調意見。

8月15日，韓國總統文在寅出席光復節74週年慶祝儀式並致辭。他承諾，在任期內鞏固推進朝鮮半島無核化與和平機制，並在此基礎上開啟和平經濟，走向統一。文在寅還首次提出，在2045年迎接光復節100週年時，讓和平統一的「一個國家」（One Korea）屹立於世界之林。

(旺報 )