自稱郭柯是「虎跟獅」 柯文哲：王金平像狐狸

郭柯王18日會面破局，但郭董在臉書說還是不放棄合作，對此王金平17日在台南認為，應該還是不會放棄，看看情勢怎麼變化，因為大家都有共同為中華民國生存發展努力的一個目標，這個大家不會放棄。由3個不同領域的人要來融合，當然不會一切都那麼順心，只要大家有心，融合的事情應該會逐步達成，不會因為一點小事就破局。

針對韓國瑜打麻將被拍照一事，王金平也說，讓社會各界去公評就好了，在這方面希望大家有體諒韓市長的心，他到國外去總是有他的娛樂，有他休閒的時間。

對前行政院長張善政加入韓的國政顧問團擔任召集人，王金平指出，「很好啊！」張善政擔任過科技部長、行政院長，綜合國政是很理想的人，祝福他，他做得很好，能幫助韓國瑜競選。

對柯文哲比喻王為「狐狸」，王金平強調，「我是人」，人就要有智慧，要有穩健的作為，一切要有善念，人就是人，王道與中道要結合，王道是治國原則，中道是為人處事準則，要互為貫通，互相支援，能夠用人最高極致的準則來治國，這才是國家的福氣，才是人民所要支持的對象。

(中時 )