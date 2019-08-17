據氣象局雨量觀測統計，今（17）日凌晨起降雨熱區是在苗栗至嘉義，尤其山區雨勢更大。高雄、屏東雨量相對比較少，且集中在沿海，山區總算稍微鬆了口氣。

天氣風險公司則表示，一連影響中南部好幾天，造成強降雨災情的西南風，今天起總算要逐漸減弱了。不過天氣並不會很快地就好起來，周六、周日中南部全天仍有陣雨，特別是清晨雨勢還是比較大，只是降雨量沒有先前多。

中部以北、東半部上半天的天氣相對較好，但下半天山區也會有午後雷陣雨發生機會。氣溫方面，因為中南部雲量較多且下雨，反而比較涼爽，高溫約攝氏30至32度。中部以北以及東半部沒下雨時高溫可達32至34度，持續悶熱，外出必須攜帶雨具。

未來3、4天仍處於西南風的環境，各地天氣還是不穩定。雖然西南風水氣直接帶來的降雨小了，但午後雷陣雨的情況卻會越來越多。這是因為太平洋高壓位置偏東，台灣長期位於低壓帶內，大氣環境不穩定，很容易有對流發展並帶來降雨。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，下周三至下周五大氣漸趨穩定，各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，山區較平地機率高。下周五各國氣象模式模擬顯示，在菲律賓、台灣東方海面颱風生成的機率大幅提高，不過仍須觀察。

【氣象】今明「西南季風」持續影響 中南部雷陣雨到今晚

(中時 )